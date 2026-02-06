تحديث توقع سعر الفضة اليوم 06-02-2026

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس اندفاع إيجابي واضح محققا بذلك الهدف المستقر عند 97.85 ليواجه بذلك عائق جديد أمام المحاولات الصاعدة ليضطر لتقديم تذبذب جانبي قرب مستوى 97.70.

نود التنويه إلى أن نجاح السعر بالثبات خلال تداولات هذا اليوم فوق مستوى 97.40 وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي قد يزيد ذلك من فرص تحقيقه لاختراق العائق والبدء بتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه نحو 98.20 و98.45 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.60 و 98.20

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط