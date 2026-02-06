الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 06-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-06 08:08AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر الزوج بالتخلص من الضغوط السلبية وتقديمه لعدة إغلاقات إيجابية فوق مستوى الدعم المتمثل بمستوى 0.5600 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لبعض الموجات التصحيحية الصاعدة بملامسته لمستوى 0.5715 ومن ثم ليقدم تداولات مختلطة نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض.

 

بشكل عام, الارتكاز المتكرر فوق الدعم المذكور سابقا يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة استئنافه للهجوم التصحيحي الصاعد لنتوقع انجذابه أولا نحو 0.5745 ومن ثم ليحاول اختراق الحاجز المستقر عند 0.5780.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.5650 و 0.5745

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

