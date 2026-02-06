تحديث توقع سعر الذهب اليوم 06-02-2026

نجح سعر الزوج بالتخلص من الضغوط السلبية وتقديمه لعدة إغلاقات إيجابية فوق مستوى الدعم المتمثل بمستوى 0.5600 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لبعض الموجات التصحيحية الصاعدة بملامسته لمستوى 0.5715 ومن ثم ليقدم تداولات مختلطة نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض.

بشكل عام, الارتكاز المتكرر فوق الدعم المذكور سابقا يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة استئنافه للهجوم التصحيحي الصاعد لنتوقع انجذابه أولا نحو 0.5745 ومن ثم ليحاول اختراق الحاجز المستقر عند 0.5780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.5650 و 0.5745

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم