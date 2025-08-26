ترامب يدعو إلى تسوية الحرب في قطاع غزة قريبا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الحرب في قطاع غزة يجب أن تسوى قريبا.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض "اعتقد أنه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيكون لدينا نهاية جيدة وحاسمة".

وأكد أن هناك جهدا دبلوماسيا "جادا للغاية" بشأن غزة.

وتحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى جانب ترامب في البيت الأبيض قبيل اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية، قائلا "لم يتوقف (الصراع) قط. نسعى دائما لإيجاد حل، أو في النهاية كما قال الرئيس، نريد أن ينتهي دون وجود لحماس".