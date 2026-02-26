حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني الوزراء وأعيان البلاد بشهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء اليوم، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة.

كما تقبل سموهما التهاني من معالي أحمد حميد الطاير، ومعالي مطر حميد الطاير، وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.