عبدالله بن زايد يلتقي وزير الداخلية الأميركي في واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي دوغ بورغوم، وزير الداخلية الأميركي، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى واشنطن.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي، وفرص تطويرها، وتوسيع الشراكات في هذه القطاعات، وفتح أسواق جديدة بما يدعم النمو المستدام في البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الأميركية تستند إلى أسس راسخة من الثقة المتبادلة والشراكة البناءة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التاريخية شكلت نموذجاً متقدماً للتعاون المثمر في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.