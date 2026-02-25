اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في باكستان

0 نشر
0 تبليغ

الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
كما أعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق جرّاء هذه الهجمات الآثمة، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا