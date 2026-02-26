تكنولوجيا: مع ترقيات الكاميرا التدريجية في سلسلة جالاكسي إس 26، تلمح سامسونج إلى تحسينات أكثر أهمية في الأجهزة لتشكيلة جالاكسي إس 27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل سامسونج، شأنها شأن أي شركة مصنعة أخرى، الابتكار والعمل باستمرار على المنتج التالي. ومع سلسلة جالاكسي إس 26، كانت هناك تحسينات طفيفة على الكاميرات، ولكن قد تكون هناك ترقية أكثر أهمية في الطريق للجيل القادم.

تم الكشف للتو عن سلسلة جالاكسي إس 26، وتماشياً مع التسريبات السابقة، فهي تأتي بتحسينات طفيفة فقط على أجهزة الكاميرا. لقد ركزت سامسونج بشكل أكبر على البرامج في سلسلتها الرائدة مرة أخرى، وهو ما قد يكون سبباً لعزوف بعض المشترين المحتملين عن شراء هواتف جالاكسي إس 26. ومع ذلك، قد يكون الجيل القادم هو الجيل الذي ستجري فيه سامسونج تحسينات أكثر أهمية على مستوى الأجهزة، أو هكذا يبدو الأمر.

في حديثه خلال مائدة مستديرة، سأل موقع أندرويد أثوريتي مديري سامسونج التنفيذيين عن نقص التركيز على تحسينات الكاميرا الملموسة عاماً بعد عام. ورد نائب الرئيس التنفيذي جوشوا تشو قائلاً: “نحن نفكر دائماً وبشكل مستمر فيما سيكون المزيج الأفضل في وقت معين. لذا، ستكون هناك أيضاً في المستقبل مجموعات جديدة من الأجهزة والبرامج، لذلك أطلب منكم الصبر والاهتمام.”

وعلى الرغم من عدم تأكيده أو ذكره لسلسلة جالاكسي إس 27، أكد تشو أن سامسونج لا تزال تعمل على جلب تحسينات رئيسية للكاميرا. وأكثر من مجرد ضبط البرامج، لا تزال الشركة تعمل على تحسين الأجهزة، على الأقل بالنسبة لهواتفها الرائدة.

هل يعني ذلك أنه إذا كنت تنوي الترقية إلى سلسلة جالاكسي إس 26، فيجب عليك الانتظار حتى العام المقبل؟ ربما. ولكن لا يوجد ضمان بأن سلسلة جالاكسي إس 27 ستأتي بالترقيات المذكورة. مع وضع ذلك في الاعتبار، يعمل هاتف جالاكسي إس 26 ألترا بالفعل على تحسين فتحة العدسة للكاميرا الرئيسية والمقربة. علاوة على ذلك، تبدو ميزة شاشة الخصوصية قوية ومهمة للغاية.

