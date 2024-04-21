فرينكي دي يونج يغادر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مصابًا

غادر فرينكي دي يونج لاعب فريق برشلونة، مباراة الكلاسيكو أمام نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول من كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بالتعادل الإيجابي ينتيجة 1-1 على ملعب “سانتياجو بيرنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وغادر دي يونج المباراة في نهاية الشوط الأول، بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 45+4.

وجاء هدف برشلونة الأول في الدقيقة 6، عن طريق ركنية من رافينيا استقبلها كريستنسن برأسية سكنت شباك لونين.

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بينما أردك فينيسيوس التعادل في الدقيقة 18 من ضربة جزاء تحصل عليها لوكاس فاسكيز.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، كامافينجا.

الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

تشكيل برشلونة كالأتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.