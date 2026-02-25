تكنولوجيا: وصول هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا مزوداً بأول شاشة خصوصية على الإطلاق ونظام على الشريحة مكسور السرعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أسابيع من التسريبات، أصبح هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا رسمياً الآن، ويتم تسويقه كأول هاتف رائد في العالم مزود بشاشة خصوصية مدمجة. يوجد أيضاً معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس مخصص، ويبدأ سعر الهاتف الذكي من 1449 يورو.

كشفت سامسونج بالكامل عن هاتف جالاكسي إس 26 ألترا، والذي يُروج له كأول هاتف ذكي في العالم مزود بشاشة خصوصية مدمجة. وهي ليست طبقة إضافية فوق الشاشة. بل هي حل على مستوى الأجهزة، ويمكن للميزة الحد من الرؤية من الزوايا الجانبية من خلال التحكم في تشتت الضوء على مستوى البكسل.

وبينما يتم حجب الرؤية الجانبية، تعد سامسونج بأن الوضوح الأمامي لن يتأثر. يمكن للمستخدمين أيضاً ضبط الميزة وجعلها تنشط عند استخدام تطبيقات معينة أو عند عرض أو إدخال معلومات حساسة. بالطبع، من غير المتوقع أن تظل هذه الميزة حصرية لهواتف سامسونج، حيث أشار تقرير حديث إلى أن شركات صناعة الهواتف الصينية تستكشف هذه التقنية أيضاً.

ومع ذلك، ليس هذا هو التحسن الكبير الوحيد مقارنة بهاتف جالاكسي إس 25 ألترا. يأتي الهاتف الرائد الجديد مزوداً بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس المخصص لجالاكسي. إنه إصدار مكسور السرعة من النظام على الشريحة العادي، وتقول سامسونج إنه تم ضبطه خصيصاً لتقديم أداء أفضل.

لضمان الاستقرار تحت الضغط، يأتي هاتف جالاكسي إس 26 ألترا مزوداً بغرفة بخار تحتوي على مواد حرارية إضافية. في حين لم تشهد البطارية أي ترقية، هناك دعم للشحن فائق السرعة 3.0، ومع شاحن سريع، يمكن شحن البطارية من 0% إلى 75% في 30 دقيقة (شاحن أنكر برايم بقدرة 160 واط متاح حالياً بسعر 105.99 دولاراً على أمازون).

على صعيد الكاميرا، يتميز هاتف إس 26 ألترا بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة إف/1.9، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة بفتحة عدسة إف/1.4، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة وتقريب بصري 5 أضعاف بفتحة عدسة إف/2.9، وكاميرا مقربة أخرى بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3 أضعاف بفتحة عدسة إف/2.4. قد لا يبدو الإعداد مختلفاً كثيراً عن سلفه، ولكن الفتحة الأوسع في ثلاثة مستشعرات من شأنها أن تؤدي إلى تصوير أفضل في الإضاءة المنخفضة.

هناك أيضاً معالج إشارة صورة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تمت ترقيته، والذي يُقال إنه يعزز كلاً من اللقطات الخلفية ولقطات السيلفي، بينما تحصل ميزة الفيديو فائق الثبات على خيار القفل الأفقي وتعد بتثبيت أفضل.

لا يزال ذكاء جالاكسي الاصطناعي مدمجاً بعمق عبر النظام، وبالإضافة إلى جوجل جيميني، يدمج هاتف جالاكسي إس 26 ألترا بيربلكسيتي وبيكسبي. وعلى صعيد البرامج، تتمسك سامسونج بوعدها المتمثل في تقديم تحديثات للبرامج والأمان لمدة سبع سنوات.

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا الآن للطلب المسبق، بسعر يبدأ من 1449 يورو في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يصل إلى سوق التجزئة في 11 مارس 2026. تحقق من مقطع فيديو الانطباعات الأولى أدناه لمعرفة المزيد.

