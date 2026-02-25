شكرا لقرائتكم خبر مليون زائر يحيون رمضان في جدة التاريخية: تجربة روحانية وتراثية لا تُنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوّج هذا التدفق الكبير بالنجاح التنظيمي اللافت الذي تولت إدارته شركة بنش مارك، عبر تسخير إمكاناتها لإطلاق روزنامة غنية بالفعاليات الثقافية والتراثية المتناغمة مع هوية المكان وعراقته. وشهدت الساحات والمسارات التاريخية تنوعًا ملحوظاً في البرامج، شمل إحياء الأسواق التقليدية، وتفعيل البسطات الرمضانية، إلى جانب العروض التفاعلية التي عكست تفاصيل الحياة الاجتماعية القديمة في أزقة المنطقة.
واستقطبت البيوت والمتاحف التاريخية أعدادًا غفيرة من الزوار، برز منها «بيت نصيف» و«بيت زينل» و«متحف البحر الأحمر» وغيرها من المواقع التاريخية، حيث قدمت معارض معرفية تسرد تطور جدة كميناء تجاري وبوابة للحرمين الشريفين.
