ترامب: جيشنا الأقوى ولن نسمح لإيران بتطوير برنامجها النووي

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تمتلك أقوى جيش في العالم، محذرا من أن أي دولة تشكك في عزيمة واشنطن ستواجه قوة لا تقهر، معربا عن أمله في عدم الاضطرار لاستخدامها.

وفي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، الأربعاء، تحدث ترامب عن عمليات عسكرية وصفها بالناجحة، مشيرا إلى عملية نفذتها القوات الأميركية في فنزويلا مطلع العام الجاري واعتبرها إنجازًا عسكريًا كبيرًا عزز أمن الولايات المتحدة و فتح آفاقا جديدة للشعب الفنزويلي.

وأوضح أن الحملة العسكرية الأميركية في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ ساهمت في وقف دخول كميات كبيرة من المخدرات إلى بلاده، كما أكد التعاون مع القيادة الجديدة في فنزويلا والعمل على تحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة.

وقال الرئيس الأميركي إنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبدا لطهران بتطوير سلاح نووي.

واتهم إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، وهي تقنية بحوزة عدد محدود من الدول.

وقال ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد "نحن في مفاوضات معهم، وهم يريدون إبرام اتفاق، لكننا لم نسمع منهم تلك الكلمات السرية: لن نمتلك ابدا سلاحا نوويا".

وأضاف "أفضل حل هذه المشكلة من خلال الدبلوماسية، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: لن أسمح أبدا للدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وهو ما هم عليه إلى حد بعيد، بامتلاك سلاح نووي".

وفي الشأن الدولي، قال ترامب إنه أنهى عدة حروب خلال الأشهر الأولى من ولايته، مؤكدا التزامه بالسعي لتحقيق السلام، كما أشار إلى جهود بلاده المكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ترامب: أميركا أصبحت أقوى وأغنى ونحقق تحولا تاريخيا

أعلن ترامب أن الولايات المتحدة عادت أقوى وأغنى من أي وقت مضى، مؤكدا أن إدارته حققت تحولا تاريخيا خلال عام واحد من توليها السلطة.

وانتقد قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، معتبرا أنها وفرت مئات المليارات وقد تحل محل ضرائب الدخل مستقبلًا.

المصدر : وكالات