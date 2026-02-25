تكنولوجيا: سانديسك تكشف عن عائلة محركات أقراص الحالة الصلبة المحمولة من الجيل القادم بسرعات نقل تصل إلى 4000 ميجابايت في الثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سانديسك عن الإصدار الثالث من تشكيلة محركات أقراص الحالة الصلبة المحمولة الخاصة بها، والتي تتكون من محركات أقراص إكستريم وإكستريم برو والمحمولة العادية. تتوفر المحركات بسعات تتراوح من 500 جيجابايت إلى 8 تيرابايت، ويبدو أنها تقدم أداء جيدا.

تعد محركات أقراص الحالة الصلبة المدمجة أدوات مفيدة للغاية، خاصة للأشخاص الذين لديهم متطلبات تخزين عالية والذين يمتلكون أجهزة ذات مساحة تخزين محدودة. تعد سانديسك من بين العلامات التجارية الأكثر شهرة في هذا المجال، وقد كشفت الآن عن أحدث تشكيلة لها من محركات أقراص الحالة الصلبة المحمولة.

تشكيلة محركات أقراص الحالة الصلبة المحمولة من سانديسك من الجيل الثالث بسعة تخزين تصل إلى 8 تيرابايت

تم إصدار ما مجموعه ثلاثة منتجات جديدة، بسعة قصوى تبلغ 8 تيرابايت. تتضمن التشكيلة محرك أقراص سانديسك إكستريم المحمول، ومحرك أقراص إكستريم برو المحمول، ومحرك الأقراص المحمول. سيدعم محرك أقراص إكستريم المحمول سرعات قراءة تصل إلى 2000 ميجابايت في الثانية، وسيتوفر بسعات من 1 إلى 4 تيرابايت، مع التخطيط لمتغير بسعة 500 جيجابايت في المستقبل القريب.

من ناحية أخرى، سيتوفر محرك أقراص إكستريم برو المحمول بسعات من 2 إلى 4 تيرابايت، مع متغير بسعة 8 تيرابايت في الطريق لاحقا. تصل السرعات إلى 3800 ميجابايت في الثانية للكتابة و 4000 ميجابايت في الثانية للقراءة. المنتج الأخير، وهو محرك الأقراص المحمول، هو أيضا الأقل تكلفة. تتراوح السعات من 500 جيجابايت إلى 2 تيرابايت، ويمكن أن تصل سرعات القراءة إلى 1000 ميجابايت في الثانية.

تأتي محركات أقراص إكستريم برو وإكستريم مزودة بحماية من السقوط حتى 3 أمتار، بينما يقتصر محرك الأقراص المحمول على مترين. كما تتميز متغيرات إكستريم بمقاومة الغبار والماء بمعيار آي بي 65، في حين أن المتغير المحمول العادي لا يتميز بذلك.

ستتوفر جميع محركات أقراص الحالة الصلبة في النصف الثاني من عام 2026. من المقرر أن تكون الأسعار مرتفعة للغاية، وهو أمر متوقع بالنظر إلى أزمات العرض المستمرة. أسعار محرك أقراص إكستريم المحمول هي كما يلي، 1 تيرابايت مقابل 260 دولارا، و 2 تيرابايت مقابل 460 دولارا، و 4 تيرابايت مقابل 920 دولارا. ومع ذلك، تظل التفاصيل الخاصة بالمتغيرات الأخرى طي الكتمان في الوقت الحالي.

ومن المثير للاهتمام أن محرك أقراص كروشال إكس 10 برو بسعة 1 تيرابايت يعد بسرعات نقل أسرع قليلا، ولكنه متوفر بسعر أقل بكثير يبلغ 162.34 دولارا على أمازون.

المصدر: