انطلاق معرض «جادة كهاتين» بمكة المكرمة بطابع رمضاني تراثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية كهاتين لرعاية الأيتام معرض «جادة كهاتين» في مكة المكرمة، ضمن برامجها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، في إطار تعزيز حضورها المؤسسي والتعريف بخدماتها المقدَمة للأيتام وأسرهم.

وافتتح المعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، بحضور عدد من المهتمين بالعمل الخيري، حيث اطلعوا على أركان المعرض وما يقدمه من فعاليات وأنشطة متنوعة.

ويقام المعرض بطابع تراثي ترفيهي يتيح للزوار تجربة رمضانية مستوحاة من الموروث الثقافي، ويضم عددا من الأركان التفاعلية، إلى جانب «معرض حرف الأولين»، الذي يستعرض نماذج من الحرف التقليدية، بما يسهم في إبراز الموروث الشعبي وتعزيز حضوره لدى مختلف الفئات.

ويشتمل المعرض على ركنٍ مخصص للأسر المنتجة من مستفيدي الجمعية، دعمًا لتوجهها في تمكين الأسر وتعزيز استقلاليتها الاقتصادية عبر إتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم أمام الزوار.

ويتضمن المعرض مساحة تعريفية تستعرض جهود الجمعية في رعاية الأيتام ومساراتها التنموية، بما يعكس خبرتها الممتدة لأكثر من 30 عاما في هذا المجال، وما تقدمه من برامج وخدمات نوعية للمستفيدين.

ويأتي تنظيم المعرض بهدف تعزيز تواصل الجمعية مع المجتمع خلال موسم رمضان، وإبراز دورها في تقديم البرامج والخدمات التنموية والاجتماعية للمستفيدين في مكة المكرمة.