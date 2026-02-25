شكرا لقرائتكم خبر معرض عمارة الحرمين.. رحلة تاريخية توثق مسيرة العناية بالحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل معرض عمارة الحرمين الشريفين زواره بمناسبة يوم التأسيس، في رحلة تاريخية ثرية تسلط الضوء على مسيرة العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين عبر العصور، وتبرز الجهود المتواصلة التي تجسد عمق الارتباط والنهج الراسخ في خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعد امتدادا لجذور الدولة السعودية المباركة في خدمة الحرمين الشريفين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفاء الوطن بذكرى يوم التأسيس، تأكيدا لما توليه القيادة الرشيدة من عناية خاصة بالحرمين الشريفين، استمرارا لنهج الدولة السعودية منذ تأسيسها في رعاية المقدسات وخدمة قاصديها.

ويقدم المعرض تجربة معرفية متكاملة، إذ يلتقي الإرث بالأصالة في أروقة تحكي تطور عمارة الحرمين الشريفين، وتعرض مقتنيات نادرة وصورا تاريخية توثق مراحل التوسعة والتطوير، إلى جانب شروحات تعريفية تبرز التحولات المعمارية والتقنية التي شهدها الحرمان الشريفان وصولا إلى التوسعات السعودية المتعاقبة.

ويستقبل المعرض زواره يوميّا من الساعة 10 صباحا حتى 1:30 صباحا، مع إتاحة حجز المواعيد عبر بوابة الزيارات الالكترونية على الرابط: https://visits.alharamain.gov.sa/.

ويعد معرض الحرمين من أبرز الوجهات الثقافية في مكة المكرمة، حيث يوفر تجربة تثقيفية تعزز الاعتزاز بالهوية الوطنية، وتبرز الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، بما يجسد رسالة الدولة السعودية في العناية بالحرمين الشريفين وتعظيم شأنهما على مر العصور.