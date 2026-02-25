مقصود كروز رئيساً لمجلس إدارة «هداية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلن مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، ومقره أبوظبي، عن تعيين مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، رئيساً لمجلس الإدارة الدولي، الذي يضم أعضاء من 12 دولة، وتكون رئاسة المجلس لدولة المقر.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، افتتح «مركز هداية» في 14 ديسمبر 2012، وهو مؤسسة بحثية وتطبيقية دولية مستقلة ومبادرة منبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

ويعمل المركز في إطار من الشراكات المتعددة الأطراف مع المنظمات والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى التعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين؛ بهدف تعميق الفهم وتبادل أفضل الممارسات من أجل مكافحة التطرف بكافة أشكاله ومظاهره، والتي تشمل البرامج المتعلقة بتعزيز دور الأسرة في الوقاية من التطرف، ودور التعليم في الحماية من الأفكار المتطرفة، وتحصين الشباب ذهنياً في مجال الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، وتفكيك الخطاب المتطرف، ودور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مكافحة التطرف.