سعر اليورو مقابل الدولار يتحرك بنطاق محدود – توقعات اليوم – 25-02-2026

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تحركات متذبذبة ضمن نطاق جانبي ضيق خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في صورة تعكس حالة ترقب قبل محاولة كسر مستوى الدعم المحوري 1.1775، ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار الضغوط السلبية الناتجة عن استقرار السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يبقي الاتجاه التصحيحي الهابط مسيطرًا على المدى القصير ويحدّ من فرص التعافي السريع.

ورغم هذه السلبية تظهر في الخلفية بعض الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما منح الزوج فرصة لإبطاء وتيرة الهبوط قبل حسم اتجاهه التالي، وعليه فإن كسر مستوى 1.1775 سيعزز من السيناريو السلبي ويفتح المجال لمزيد من التراجع، بينما قد يؤدي التماسك أعلاه إلى استمرار الحركة العرضية أو محاولة تعافٍ قصيرة الأجل.