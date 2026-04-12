«لينة التاريخية».. صياغة متجددة للمشهد الجمالي تستلهم عمق الإرث وتواكب مسارات التنمية الحديثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل «لينة التاريخية» حضورها المتجدد على خارطة منطقة الحدود الشمالية، من خلال إعادة صياغة المشهد الجمالي، الذي يرتكز على استحضار الموروث الثقافي والعمراني، ومواءمته مع مستهدفات التنمية الحديثة، بما يعكس هوية المكان ويعزز جاذبيته السياحية، ضمن توجهات تنموية تستلهم البعد التاريخي للينة التاريخية، وتعزز حضورها كوجهة تراثية وسياحية بارزة في المنطقة.

وتشهد لينة جهودا تطويرية متسارعة، تسعى إلى إبراز عناصرها التاريخية الفريدة، عبر تحسين الفضاءات العامة، وتطوير المرافق والخدمات، وتهيئة المواقع التراثية بأساليب تحافظ على أصالتها، وتواكب في الوقت نفسه معايير الجودة الحضرية، في إطار رؤية تنموية تسهم في تنشيط الحركة السياحية ورفع جودة الحياة.

ورصدت «واس» ملامح التحول الجمالي والهندسي الذي تشهده لينة، حيث طالت أعمال التطوير المحاور الرئيسة والميادين، عبر تنفيذ معالجات مرورية حديثة شملت إعادة تخطيط الطرق وفق المعايير الفنية، وتطبيق الدهانات الأرضية المتطورة، وإضافة «المربعات الصفراء» عند التقاطعات الحيوية؛ وامتدت أعمال التحسين لتشمل تعزيز الهوية البصرية، من خلال رصف وتجميل جوانب الطرق وزراعة مئات من أشجار النخيل، في مشهد يستحضر عمق لينة التاريخي وارتباطها ببيئة الصحراء، إلى جانب تهيئة الأرصفة والبردورات بالألوان التحذيرية وفق الاشتراطات المعتمدة؛ لضمان سلامة المشاة ومستخدمي الطريق.

وشملت المشاريع تطوير المداخل والميادين عبر تزويدها بمجسمات جمالية مستوحاة من الطابع التراثي، وتركيب أنظمة إنارة حديثة، وتحسين جودة السفلتة والخدمات المساندة، بما يعكس ملامح التطور الحضري ويبرز القيمة التاريخية للينة التي تُعد من أقدم مدن شمال المملكة ومحطة تجارية بارزة عبر العصور.

وتأتي هذه الجهود ضمن برامج «أنسنة المدن» وتحسين جودة الحياة، الهادفة إلى تحويل الفضاءات الحضرية إلى بيئات متكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والجاذبية البصرية، بما يخدم الأهالي ويعزز تجربة الزوار القادمين لاكتشاف إرث لينة العريق، في إطار نهضة تنموية متسارعة تشهدها منطقة الحدود الشمالية.

ويأتي هذا التوجه ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي تستهدف تعزيز البعد الحضاري للمواقع التاريخية، وتحويلها إلى وجهات سياحية نابضة بالحياة، تستلهم من الماضي قيمه الجمالية، وتستجيب لمتطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.