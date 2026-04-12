السعودية للطاقة تعقد اجتماع الجمعية العامة 5 مايو لمناقشة توزيع 2.92 مليار ريال عن العام 2025

تعقد الشركة السعودية للطاقة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 5 مايو 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال تتضمن توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.92 مليار ريال، بواقع 0.70 ريال للسهم، تمثل 7% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أنه ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوم عمل من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على صرف 8.74 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025، وتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع، تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2025، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الاطلاع على بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت نتائج الشركة السعودية للطاقة بالعام 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 12.98 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 6.87 مليار ريال في عام 2024، بارتفاع نسبته 88.95%.