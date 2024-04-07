الامارات | مدرب الوحدة السعودي يتراجع عن تهديده بالاستقالة قبل السفر إلى أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اليوناني جورجيس دونيس، المدير الفني للوحدة، عن سبب تراجعه عن تهديده بالاستقالة قبل السفر مع فريقه إلى أبوظبي، معرباً عن تطلعه للظهور بشكل مميز، خلال النسخة المنتظرة من كأس السوبر السعودي.

وقال دونيس، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، إن فريقه سيقاتل خلال البطولة، لتقديم أفضل شكل ممكن، مع التأكيد على احترامه للاتحاد والفرق الأخرى، وهي النصر والهلال.

وأوضح أن الضغوطات كانت وراء تهديده بالاستقالة، وحديثه عن عدم مرافقة بعثة الوحدة في رحلة أبوظبي.

واضاف أن الأزمة مرت، بفضل الجلسات الودية التي انعقدت داخل النادي، مشيرا إلى "علم الجميع في المملكة بمشاكل الوحدة، وضرورة البحث عن حلول".

وأبرز أن الوحدة يعاني من غيابات مؤثرة أمام الاتحاد، لكن العناصر الموجودة في القائمة تمتلك الخبرة لحسم المباراة، بحسب رأيه.