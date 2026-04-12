الخارجية السعودية تستدعي السفيرة العراقية وتسلمها مذكرة احتجاج

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان تابعته الخليج 365 ، إن "الاستدعاء جاء على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت المملكة ودول الخليج الشقيقة عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية".

وشدد وكيل الوزارة للشؤون السياسية سعود الساطي، خلال تسليم سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على "إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج"، مؤكداً "على أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات".

وجدد الساطي "رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة"، مؤكدا أن "المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها".