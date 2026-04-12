وزيرة الصحة الإسبانية: نتنياهو مرتكب إبادة جماعية وفخورون بمواجهته

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصفت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا غوميز، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بأنه "مرتكب إبادة جماعية"، مشددة على أن الوقوف ضده يمثل مصدر فخر لإسبانيا.

جاء ذلك في إطار رد الحكومة الإسبانية على قرار إسرائيل بإخراج إسبانيا من "مركز التنسيق المدني العسكري"، وعلى اتهامات نتنياهو، لمدريد بشن "حرب دبلوماسية" ضد بلاده وتهديده لها.

وقالت غارسيا عن نتنياهو، خلال مقابلة تلفزيونية: "هذا الرجل مرتكب إبادة جماعية، ارتكب واحدة من أكبر عمليات الإبادة الجماعية في عصرنا، حيث قتل 70 ألف مدني في فلسطين، أكثر من 20 ألف منهم أطفال، ودمر جنوب لبنان".

كما سخرت الوزيرة الاسبانية من تصريحات نتنياهو بشأن "الحرب الدبلوماسية" قائلة: "هل هذه مزحة سيئة؟".

وأضافت: "لا أدري إن كان الأمر مزحة أم لا، لكن المؤكد أن إسبانيا تتصدى لهذا الرجل".

وتابعت: "لمن دواعي الفخر أن إسبانيا وحكومتها تبنيان جدارا في وجه هذا الرجل، وفي وجه النظام الإبادي".

المصدر : وكالات