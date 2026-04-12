«إسلامية دبي» تطلق دورة مراجعة حفظ القرآن

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلةً بمركز ند الشبا للنساء، دورة متخصصة بعنوان «مراجعة حفظ القرآن الكريم كاملاً» ضمن برنامج «رياض القرآن»، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2026، وتُعقد من الاثنين إلى الخميس عن بُعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز، في إطار جهود الدائرة المتواصلة لترسيخ جودة التعليم القرآني، وتعزيز مخرجاته، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية ورؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع قارئ متمكّن من كتاب الله تعالى.

وتركّز الدورة، التي تقدمها المدربة إيمان علي غندور، على عدد من المحاور الجوهرية التي تسهم في رفع كفاءة الحافظات، حيث تتناول مراجعة حفظ القرآن الكريم كاملاً بأساليب منهجية، والعمل على تثبيت الحفظ وتعزيزه، إلى جانب تأهيل المشاركات لنيل السّند والمشاركة في المسابقات القرآنية، بما يحقق لهنّ مستويات متقدمة من الإتقان والدقة في الأداء.

وتُعقد الدورة عن بُعد بما يوفر مرونة في المشاركة، وتدعو الدائرة الراغبات إلى الانضمام والاستفادة من مخرجاتها النوعية عبر الرابط المخصص، ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي تنفّذها الدائرة دعماً للتميز في التعليم الديني، وتعزيزاً لمكانة دبي كمركز رائد في نشر وتعليم القرآن الكريم، ولتمكين المرأة في مجال حفظ وتعليم القرآن الكريم، وتوسيع دائرة المستفيدات من البرامج النوعية التي تدعم مسيرتهن العلمية والعملية.