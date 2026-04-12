بيوت من الألياف الزجاجية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - خان يونس (وكالات)

ينهمك عناصر إغاثة في جنوب قطاع غزة في تركيب بيوت من الألياف الزجاجية لإيواء آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا نازحين بعد ستة أشهر من وقف إطلاق النار.

ويعيش نحو مليوني شخص في غزة بملاجئ مؤقتة، ولا يزال الوضع الإنساني كارثياً وفقاً لوكالات الإغاثة.

وصُممت الوحدات المصنوعة من الألياف الزجاجية لتوفير شيء من الراحة مقارنة بالخيام المعرضة لرياح الساحل العاتية التي تضرب غزة.

وأطلق رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة أليساندرو ماركيش هذه الخطة.

وقال إن العائلات تواجه ظروفاً شديدة الصعوبة، ومن المقرر بناء حوالي 4000 وحدة في منطقة المحررات، غرب خان يونس.

ويقوم العمال بتركيب الجدران ونوافذ صغيرة، وتثبيت أسقف لعائلات تحاول الاستقرار، مع سجاد ووسائد في الداخل.

وقال ماركيش: «هذه حلول بسيطة جداً ومؤقتة، بينما نواصل التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار». وأضاف أن هذه المنازل توفر مزيداً من الكرامة والخصوصية والحماية خلال فصل الشتاء.

وقد بدا الارتياح واضحاً على بعض سكان غزة لوجود بديل عن الخيام التي لا يزال معظم النازحين يعيشون فيها.