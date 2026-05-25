سوريا.. انتخاب مجلس الشعب بالحسكة وحلب

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح أمس، لانتخاب أعضاء مجلس الشعب السوري في دوائر انتخابية بمحافظتي الحسكة وحلب، بعد إرجائها بسبب تحديات أمنية ميدانية.

ويشمل الاقتراع وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة عين العرب «كوباني» في ريف حلب، لاختيار 9 أعضاء، في حين حُسم مقعدا دائرة المالكية بالتزكية بعدما ترشح شخصان فقط للمقعدين المخصصين لها.

وتم فتح مراكز الاقتراع الساعة الـ 8 صباحاً بالتوقيت المحلي، واستمر إلى الساعة الـ 12 ظهراً.

وفي أكتوبر 2025 أُجريت أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط النظام السابق أواخر عام 2024 بعد 24 عاماً من الحكم.

وأعلنت لجنة الانتخابات في أغسطس 2025 تأجيل الاقتراع بمحافظات السويداء والرقة والحسكة، بسبب التحديات الأمنية.