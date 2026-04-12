مفوضية الانتخابات تقرر إضافة مواليد 2008 و2009 و2010 إلى سجل الناخبين

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في نص قرار مجلس المفوضين رقم (2) للمحضر الاعتيادي (10) المؤرخ في 8 نيسان 2026، أن المجلس وافق بالإجماع على المذكرة المقدمة من مكتب رئيس الإدارة الانتخابية ودائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات. وتضمن القرار البدء بعملية التسجيل البايومتري لهذه الفئات العمرية وإصدار بطاقات ناخب بايومترية لهم.



وحددت المفوضية يوم الأحد الموافق 20 نيسان 2026 موعداً رسمياً لانطلاق عملية التسجيل.