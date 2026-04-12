«أبوظبي للدفاع المدني» ترفع العَلم افتخاراً بالإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

رفعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عَلم دولة الإمارات، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في إطار الحملة المجتمعية «فخورين بالإمارات»، معربةً عن اعتزازها بالإمارات في مشهد يعكس قوة الانتماء وصلابة الموقف، ويجسّد تجديد الولاء والانتماء، ترسيخاً لقيمها الأصيلة. وأكدت الهيئة أن دولة الإمارات أثبتت، في مواجهة العدوان، أن وحدتها هي مصدر قوّتها، وأن شعبها يقف صفاً واحداً خلف قيادته، مؤمناً بأن الدفاع عن الوطن مسؤولية جماعية وشرف وطني. وتضمنت المبادرة توزيع أعلام الدولة على أفراد المجتمع، تأكيداً على أهمية المشاركة المجتمعية في التعبير عن حب الوطن والاعتزاز برايته، وترسيخ روح الوحدة والتلاحم بين الجميع. كما عبّرت عن اعتزازها بدور القوات المسلحة الباسلة التي تؤدي واجبها بكل إخلاص وكفاءة.