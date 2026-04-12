انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي: إكمال البناء الدستوري للدولة استحقاق شعبي ولا مجال للتسويف السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للشيخ حمودي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي استقبل اليوم، الوفد القيادي لإئتلاف الإعمار والتنمية، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية، ومتطلبات مرحلة مابعد انتخاب رئيس الجمهورية، ومسؤولية الإطار التنسيقي في الإسراع بتقرير مرشحه لرئاسة الوزراء".

واكد الشيخ حمودي ان "إكمال البناء الدستوري للدولة، وإيجاد حكومة جامعة بمستوى التحديات الداخلية والخارجية هو استحقاق شعبي لا مجال فيه للقوى السياسية بأي تسويف"، معرباً عن حرصه بان "يكون الإطار أنموذجاً بقدرته على تجاوز أي حساسيات او تباينات بوجهات النظر وتغليب المصالح العليا وبناء توافقات، وقيادة المرحلة القادمة من موقع جديد كمجلس إدارة للدولة وليس مجرد مجلس رأي".