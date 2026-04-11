اللواء “النور قبة” يصل الدبة عقب انشقاقه عن الدعم السريع وتحركات

أفادت مصادر ميدانية خاصة بوصول اللواء النور أحمد قبة المنشق عن قوات الدعم السريع إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية صباح اليوم، وذلك على رأس قوة عسكرية تقدر بـ (21) عربة قتالية بكامل عتادها وأفرادها.
وبحسب المعلومات الواردة، فقد شهدت ساعات الصباح الأولى تحركات عسكرية واسعة لقوات الدعم السريع التي سيرت “فزعاً” كبيراً وقوات ضاربة انطلقت من مواقعها لملاحقة القوات المنشقة في الاتجاهات المؤدية إلى صحراء شمال دارفور، في محاولة لقطع الطريق أمامها ومنعها من الوصول إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة.
وأكدت المصادر أن مجموعة “قبة” تمكنت من المناورة وتجاوز الكمائن الميدانية في المناطق الصحراوية الوعرة لتصل بنجاح إلى ارتكازات القوات المسلحة في منطقة الدبة، حيث تم استقبالهم هناك وسط ترتيبات أمنية مشددة.
يُذكر أن انشقاق اللواء النور قبة يمثل ضربة ميدانية جديدة لقوات الدعم السريع في قاطع شمال دارفور، بالنظر إلى ثقل مجموعته وخبرتها بالطرق الصحراوية الرابطة بين ولايات دارفور والشمالية.
هبة علي
هبة علي
