فيديو.. “مايسترو الله يسترو ومفروض يعالج نفسه”.. ترباس يسخر من عبد الوهاب وردي ويثير ضحكات الجمهور والحاضرين

واصل الفنان, السوداني, الكبير كمال ترباس, هجومه وسخريته من الفنان عبد الوهاب وردي, وذلك خلال استضافة في سهرة بمناسبة عيد الأضحى. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استضاف الصحفي, هيثم كابو, الهرم الفني, في سهر تم بثها على فضائية البلد, خلال العيد. ترباس, رفض إطلاق لقب المايسترو, على نجل فنان أفريقيا محمد وردي, وقال ساخراً: “مايسترو الله يسترو”, مؤكداً أن عبد الوهاب, لم يعزف مع أي فنان. وواصل الفنان, الكبير بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: قناة النيل الأزرق, كانت تكتب على الكثير من الأغنيات “معالجة موسيقية عبد الوهاب وردي”, عبد الوهاب يعالج شنو؟ مفروض يعالج نفسه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

