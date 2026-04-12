السوداني والعامري يؤكدان العمل على تشكيل حكومة ائتلافية قادرة على مواجهة التحديات



بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ان الاخير "التقى اليوم الاحد، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وجرى التباحث في مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة، والاشادة بدور القوى الوطنية في حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والعمل على تشكيل حكومة ائتلافية قادرة على مواجهة التحديات، واكمال مسيرة الاصلاحات، والمضي بالنهضة الاقتصادية والتنموية في عموم البلاد".



وتناول اللقاء التأكيد على "تعزيز وحدة الصف الوطني بوصفها ركيزة أساسية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة، وحفظ استقرار البلد وسيادته، وتلبية تطلعات ابناء الشعب العراقي نحو مزيد من التقدم والاستقرار".