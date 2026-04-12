تكنولوجيا: لعبة Starfield على PS5 وPS5 Pro تواجه أعطالًا متكررة وتدفع لاعبين لطلب استرداد الأموال من PS Store

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت لعبة Starfield، بعد إطلاقها على أجهزة PS5 وPS5 Pro في 7 أبريل، استقبالًا مضطربًا نتيجة مشاكل تقنية متكررة أثرت على تجربة اللعب.

ورغم الترقب الكبير للعبة العالم المفتوح، أبلغ عدد من اللاعبين عن أعطال متكررة تشمل التهنيج المفاجئ وارتفاع حرارة الجهاز، ما دفع بعضهم إلى طلب استرداد أموالهم من متجر PlayStation Store.

وكشفت تقارير أداء من Digital Foundry أن اللعبة تعاني من مشاكل واضحة على كلا الجهازين، حيث ظهرت حالات تجمد متكررة أثناء الاختبار، ما اضطر الفريق إلى إغلاق اللعبة وإعادة تشغيلها يدويًا من واجهة النظام. وفي المقابل، أظهرت نسخة Xbox Series X استقرارًا أفضل نسبيًا رغم بعض المشكلات البسيطة.

كما أكدت منشورات على Reddit هذه المشاكل، حيث أشار بعض اللاعبين إلى حدوث انهيار في اللعبة كل بضع دقائق على PS5. ولم يتم تحديد سبب واضح حتى الآن، إلا أن بعض الكواكب داخل اللعبة تبدو أكثر تسببًا في الأعطال من غيرها.

وتفاقمت المشكلة على جهاز PS5 Pro، حيث أظهرت تقارير من منتديات ResetEra أن اللعبة قد تتسبب أحيانًا في تجميد كامل للنظام، ما يجبر المستخدمين على فصل الطاقة يدويًا، مع وجود مخاوف من تلف ملفات الحفظ بعد إعادة التشغيل. كما أشار بعض المستخدمين إلى احتمال ارتفاع حرارة الجهاز أثناء استكشاف الفضاء، رغم عدم تسجيل أضرار دائمة حتى الآن.

ومن ناحية الأداء، أوضحت Digital Foundry أن كثرة إعدادات الرسوم تجعل من الصعب الوصول إلى إعداد ثابت يقلل من الأعطال، فيما اقترح بعض اللاعبين تعطيل تقنية PSSR في إعدادات PS5 Pro، لكن هذا الحل لم ينجح مع الجميع.

حتى الآن، لم تصدر Bethesda أي تعليق رسمي بشأن هذه المشاكل، مما زاد من استياء اللاعبين، في حين حاول بعض المستخدمين الحصول على استرداد أموالهم من PS Store بنجاح متفاوت بسبب سياسة المتجر الصارمة تجاه هذه الطلبات.

المصدر