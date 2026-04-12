تكنولوجيا: أول نظرة على Huawei Pura X Max الذي يُقال إنه ألهم iPhone القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن هاتف Huawei Pura X Max القابل للطي بتصميم أعرض على طريقة الأجهزة اللوحية، في خطوة قد تضع هواوي في منافسة مباشرة مع سامسونج وأبل في فئة الهواتف القابلة للطي. ويُظهر مخطط مسرب أن الجهاز يعتمد مفهوم “الطي العريض” مع شاشة داخلية كبيرة ونسبة عرض مختلفة عن المعتاد.

وتشير المعلومات إلى أن الهاتف سيحمل شاشة داخلية بقياس 7.5 بوصة، وهو حجم يقترب من الأجهزة اللوحية الصغيرة، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 5.3 بوصة. كما سيضم الجهاز نظام كاميرات ثلاثي في الخلف، ما يؤكد عدم تقديم تنازلات كبيرة في جانب التصوير.

ويعتمد التصميم على لغة Pura X الأصلية التي قدمت نسبة عرض 16:10، وهي النسبة التي مهدت لانتشار الهواتف القابلة للطي ذات الشكل الأعرض.

ويمنح هذا الاتجاه مساحة أكبر للاستخدام عند فتح الجهاز، خاصة في مشاهدة المحتوى والعمل متعدد المهام، وهو ما يراه البعض ميزة مهمة مقارنة بالتصاميم التقليدية.

في المقابل، يشير منتقدو هذا التصميم إلى أن العرض الكبير قد يجعل استخدام الهاتف بيد واحدة صعبًا عند إغلاقه، خصوصًا مع صعوبة الوصول إلى أطراف الشاشة. لذلك لا تزال الآراء منقسمة حول جدوى هذا التوجه الجديد في الأجهزة القابلة للطي.

ومن غير المتوقع طرح Huawei Pura X Max في الولايات المتحدة، كما يُرجح أن يصل دون خدمات Google Play، على غرار هواتف هواوي التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، وقد يظل إطلاقه محدودًا في بعض الأسواق.

