تكنولوجيا: MacBook Neo يتفوق بشكل مفاجئ في اختبار ألعاب Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حقق MacBook Neo أداءً مفاجئًا في اختبار تشغيل ألعاب Windows 11، رغم اعتماده على معالج مخصص للهواتف.

ويأتي الحاسب بشريحة Apple A18 Pro المستخدمة في سلسلة iPhone 16 Pro، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن الأداء سيكون محدودًا، خاصة مع تشغيل macOS، إلا أن النتائج العملية أظهرت خلاف ذلك.

وأثبتت الاختبارات قدرة الجهاز على تشغيل الألعاب بسلاسة نسبية، حتى عند استخدام Windows 11 عبر المحاكاة الافتراضية. واعتمد الاختبار على تطبيق Parallels Desktop، مع تخصيص 5 جيجابايت من الذاكرة فقط للنظام الافتراضي، في حين يأتي الجهاز بإجمالي 8 جيجابايت من الذاكرة.

وشملت الاختبارات عددًا من الألعاب التي لا تتوفر بنسخة macOS أصلية. وحققت لعبة Marvel Cosmic Invasion نحو 60 إطارًا في الثانية عند أقصى دقة، بينما عملت لعبة Dirt 3 بدقة 1200p وإعدادات High بمتوسط يقارب 75 إطارًا في الثانية.

كما تجاوزت لعبة Portal 2 حاجز 100 إطار في الثانية على إعدادات متوسطة، في حين تمكنت Skyrim من العمل بنحو 60 إطارًا في الثانية بدقة 1200p وإعدادات متوسطة.

وفي المقابل، لم تحقق GTA V أداءً قابلًا للعب عبر Parallels Desktop، إلا أنه يمكن تشغيلها بسلاسة باستخدام تطبيق Crossover.

وبشكل عام، يُعد الأداء مثيرًا للاهتمام بالنظر إلى اعتماد الجهاز على معالج محمول وذاكرة محدودة، ما يجعله يتفوق على التوقعات في تشغيل ألعاب Windows 11.

المصدر