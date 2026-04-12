تكنولوجيا: ارتفاع سعر Galaxy Z Fold7 في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم رفع سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold7 في الولايات المتحدة رغم اقتراب إطلاق الجيل الجديد خلال الأشهر المقبلة.

وكان من المتوقع أن يحصل الهاتف على تخفيض لجذب المشترين، إلا أن سامسونج اتجهت بدلًا من ذلك إلى زيادة السعر لبعض النسخ.

ويتوفر Galaxy Z Fold7 بثلاث سعات تخزين تشمل 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت. وعند الإطلاق، جاءت أسعارها 2000 دولار و2120 دولارًا و2420 دولارًا على التوالي.

وبعد التعديل الأخير، ارتفع سعر نسخة 512 جيجابايت إلى 2200 دولار، بينما وصل سعر نسخة 1 تيرابايت إلى 2500 دولار، في حين بقي سعر نسخة 256 جيجابايت دون تغيير.

وقد يشير هذا الارتفاع إلى احتمال زيادة سعر Galaxy Z Fold8 المتوقع إطلاقه في يوليو، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة المكونات. وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن الحفاظ على الأسعار الحالية أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لسامسونج.

