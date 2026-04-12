تكنولوجيا: Dell تطلق حاسب Mini-PC جديد عالميًا مع دعم الألياف الضوئية 1GbE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Dell حاسب Mini-PC جديدًا ضمن فئة Thin Client تحت اسم Pro Micro Thin Client Q9M1260، ليأتي كخيار أقل قوة مقارنة بطراز QCM1250.

ويعتمد الجهاز على معالجات Intel Twin Lake بقدرة حرارية تصل إلى 7 واط، بدلًا من معالجات Arrow Lake، ما يسمح باستخدام تبريد سلبي دون الحاجة إلى مروحة.

وقدمت Dell داخل الهيكل الذي يأتي بأبعاد 182 × 178 × 36 ملم منفذ M.2 2230 لتخزين PCIe Gen 3 أو UFS 2.1، إلى جانب منفذ M.2 2230 إضافي لبطاقات Wi-Fi 6E أو Wi-Fi 7.

كما يمكن تهيئة الجهاز مع واحدة من سبع وحدات منافذ اختيارية، تشمل دعم اتصال الألياف الضوئية بسرعة 1 GbE. ويعمل الجهاز عبر منفذ USB-C بقدرة 65 واط بدلًا من موصل الطاقة التقليدي.

ويبدأ الجهاز بمعالج Processor N150 مع ذاكرة 8 جيجابايت من نوع DDR5-5600، مع توفر خيار 16 جيجابايت أيضًا، لكن كلا الإصدارين يعملان بوضع القناة الواحدة.

كما توفر Dell خيارات أقوى تشمل Processor N250 أو Core 3 N350، ويُعد الأخير الأقوى بفضل امتلاكه عددًا مضاعفًا من أنوية Gracemont مقارنة بالخيارين الآخرين.

ويتراوح سعر Pro Micro Thin Client في الولايات المتحدة بين 966 و1748 دولارًا قبل إضافة الفارة أو لوحة المفاتيح. بينما يبدأ السعر من 646 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، و2147 دولارًا كنديًا في كندا، ونحو 731 يورو في أوروبا.

المصدر