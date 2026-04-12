شكرا لقرائتكم خبر «تقويم التعليم» تطلق نوافذ غرفة حالة التعليم والتدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت «هيئة تقويم التعليم والتدريب» المبادرة الوطنية الرقمية «نوافذ غرفة حالة التعليم والتدريب»، وذلك بحضور نائب وزير التعليم للتعليم العام الدكتور سعد بن عواض الحربي، ورئيس الهيئة الدكتور وليد بن محمد الصالح، وبمشاركة قيادات الوزارة والهيئة ومديري إدارات التعليم.

وتمثل هذه النوافذ مرحلة متقدمة من تطوير غرفة حالة التعليم والتدريب التي دشنتها الهيئة مطلع 2025م، حيث جرى تخصيص منظور مستقل لكل إدارة تعليم، يمكّنها من الاطلاع المباشر على بياناتها وتحليل أدائها من مواقعها، بما يعزز قدرتها على تحديد الفجوات، ووضع خطط التحسين والتدخلات المناسبة.

وأكد نائب وزير التعليم للتعليم العام أهمية بناء القرارات التعليمية على بيانات دقيقة وتقويم موضوعي، مشيدا بجهود الهيئة في تطوير المنظومة التعليمية، وتنفيذ الاختبارات الوطنية والدورة الأولى من التقويم المدرسي بكفاءة، مشيرا إلى ضرورة استفادة القيادات التعليمية من البيانات المتاحة، وتحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في رفع جودة المخرجات.

من جانبه، أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور وليد بن محمد الصالح، أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج وطنية للتقويم الشامل بالتكامل مع وزارة التعليم، وأن هذه البرامج تعكس تطبيقا فعليا لمبدأ القياس والتقويم؛ بهدف توفير البيانات والإسهام في تطوير التعليم وتعزيز جودته، وتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لرؤية المملكة 2030. وأضاف أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها مشاركة البيانات والتقارير التفصيلية مع أصحاب المصلحة، إيمانا منها بدور هذه البيانات في عمليات التطوير والتحسين، ورفع الكفاءة، استنادا إلى مخرجات موثوقة وعالية المصداقية..