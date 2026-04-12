اخبار العالم / اخبار العراق

السامرائي يهنئ البطريرك مار بولس الثالث نونا لانتخابه بطريركاً للكنيسة الكلدانية

0 نشر
0 تبليغ

السامرائي يهنئ البطريرك مار بولس الثالث نونا لانتخابه بطريركاً للكنيسة الكلدانية

انت الان تتابع خبر السامرائي يهنئ البطريرك مار بولس الثالث نونا لانتخابه بطريركاً للكنيسة الكلدانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365 "نبارك لغبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا انتخابكم بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، ونتمنى لكم التوفيق في أداء رسالتكم الروحية وخدمة أبناء الكنيسة".
واكد ان "هذا الاستحقاق يعزز حضور التنوع الديني والثقافي في العراق، ويجسد مكانة المكوّن المسيحي ودوره في بناء المجتمع وترسيخ قيم التعايش بين أبنائه، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا