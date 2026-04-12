السامرائي يهنئ البطريرك مار بولس الثالث نونا لانتخابه بطريركاً للكنيسة الكلدانية

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365 "نبارك لغبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا انتخابكم بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، ونتمنى لكم التوفيق في أداء رسالتكم الروحية وخدمة أبناء الكنيسة".

واكد ان "هذا الاستحقاق يعزز حضور التنوع الديني والثقافي في العراق، ويجسد مكانة المكوّن المسيحي ودوره في بناء المجتمع وترسيخ قيم التعايش بين أبنائه، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية".