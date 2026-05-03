الزيدي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي.. مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بغداد - ياسين صفوان - وجرت خلال الاتصال، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، "مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدين الصديقين، حيث اكد السيد ماكرون دعم ومساندة بلاده للعراق وتعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات".



كما شهد الاتصال، وفق البيان، الاتفاق على تبادل الزيارات الرسمية خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوطيد العلاقات بين البلدين.