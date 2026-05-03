انت الان تتابع خبر المجلس السياسي الوطني: ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، "تم عقد اجتماع في مقر خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي وقادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس".وشهد الاجتماع "بحث ملف تشكيل الحكومة، مع التأكيد على أهمية تسريع إنجازها بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة".

وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا تقديم مقترحات و رؤى لمناقشتها ضمن المنهاج الحكومي، إلى جانب إعداد ورقة اتفاق سياسي تتناول معالجة المشكلات التي تواجه المحافظات المحررة وأبرز التحديات والمعوقات المتراكمة للسنوات السابقة ووضع آليات وحلول لها وسيتم تداولها ومناقشتها مع الشركاء السياسيين والاتفاق عليها".

وشدد الاجتماع "على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، والعمل على توحيد الجهود لمواجهة التحديات السياسية والخدمية والاقتصادية".