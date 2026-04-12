تقنية الإسقاط الصوتي في متحف القرآن الكريم.. تجربة تفاعلية تجسد عالم التلاوة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم متحف القرآن الكريم، ضمن حي حراء الثقافي، نموذجا متقدما للتكامل بين التقنية الحديثة والمحتوى المعرفي، عبر توظيف تقنية الإسقاط الصوتي التفاعلي، التي تنقل الزائر في رحلة فريدة للتلاوات القرآنية حول العالم.

وتعتمد التجربة على واجهة رقمية مبتكرة تتمثل في خريطة أرضية تفاعلية، تتيح للزائر اختيار أي قارة بسهولة، إذ يجري إسقاط المحتوى الصوتي المرتبط بها بشكل ذكي.

وجرى توزيع سماعات علوية بدقة هندسية، تتيح الاستماع الفردي دون تشويش، مما يعزز التركيز ويمنح تجربة روحانية عميقة.

ويبرز هذا النظام بصفته أحد تطبيقات «الإسقاط الصوتي الموجه»، الذي يعتمد على توجيه الصوت بدقة نحو نطاق محدد، بحيث يسمعه الشخص في موقع معين دون أن ينتشر في كامل القاعة، مما يحقق خصوصية في التلقي داخل بيئة مفتوحة.

ويأتي توظيف هذه التقنية ضمن رؤية المتحف لتقديم محتوى تعليمي تفاعلي، يربط الزائر بثراء المدارس القرائية حول العالم، ويعرفه بتنوع الأصوات القرآنية واختلاف أساليب الأداء، في قالب يجمع بين الأصالة والابتكار.