القنصلية السودان بدبي تعلن تعذر قيام امتحانات الشهادة السودانية في موعدها

أعلنت القنصلية العامة للسودان بدبي والإمارات الشمالية تأجيل امتحانات الشهادة السودانية للمرحلة الثانوية، التي كان مقرراً انطلاقها في 13 أبريل 2026، ليصبح الموعد البديل هو 11 مايو 2026.

وأوضحت القنصلية في تعميم صحافي اليوم أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، نظراً لقرار السلطات في دولة الإمارات بتقييد الدراسة حضورياً حتى 17 أبريل الجاري.

وأكدت البعثة حرصها التام على مصلحة الطلاب ومنحهم فرصة أفضل للإعداد، مع استمرار الإعداد لتنظيم امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مواعيدها المقبلة..

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

