تكنولوجيا: تأكيد رسمي لإطلاق Oppo Find X9s Pro عالميًا مع الكشف عن التصميم والألوان وخيارات الذاكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Oppo الإطلاق العالمي لهاتف Find X9s Pro في 21 أبريل، وذلك خلال حدث يقام في الصين عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي نيتها الكشف عن Find X9 Ultra وFind X9s Pro في الموعد نفسه، مع تأكيد توفر طراز Ultra عالميًا، لتعود الآن وتؤكد أن نسخة Pro ستصل أيضًا إلى الأسواق العالمية.

وبالتزامن مع ذلك، فتحت Oppo باب الطلب المسبق عبر موقعها الرسمي في الصين، حيث كشفت صفحة الحجز عن تصميم الهاتف وألوانه وخيارات الذاكرة.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بأربعة ألوان، مع أربع سعات مختلفة تشمل 12 جيجابايت / 256 جيجابايت، و12 جيجابايت / 512 جيجابايت، و16 جيجابايت / 512 جيجابايت، و16 جيجابايت / 1 تيرابايت.

كما تؤكد المعلومات الرسمية أن الهاتف سيأتي بشاشة قياس 6.3 بوصة مع حواف نحيفة بسمك 1.1 ملم، إضافة إلى كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع Hasselblad. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن السعر، مع توقع ظهور مزيد من التفاصيل قبل موعد الإطلاق الرسمي.

