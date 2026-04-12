انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية دعم جميع المساعي الإقليمية والدولية لخفض التصعيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان الأخير "استقبل، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق، حيث شهد اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة وآخر التطوّرات فيها، وجهود دعم الاستقرار.وأكد السوداني، خلال اللقاء، على أهمية دعم جميع المساعي الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والبناء على إعلان وقف إطلاق النار باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز جهود التهدئة، والمضي بمسار الحوار والتفاوض للحد من اتساع الأزمات، ودعم فرص تسوية القضايا العالقة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن تضطلع الدول الكبرى والمنظمات والهيئات الدولية بأدوار فاعلة في إيقاف التصعيد، ودعم الخيار الدبلوماسي وجهود الحوار، بما يحدّ من العدوان واتساع الأزمات ويصون أمن المنطقة واستقرارها.