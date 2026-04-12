تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة شبيهة بـ NameDrop لأندرويد مع اسم جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل عن اسم ميزة جديدة تعمل عليها لأندرويد، والتي تُعد بديلًا مشابهًا لميزة NameDrop من أبل. وتحمل الميزة اسم Tap to Share، وتتيح مشاركة المحتوى بسرعة بمجرد تقريب هاتفين من بعضهما.

وتُظهر عناصر واجهة جديدة داخل النظام طريقة عمل الميزة، حيث يمكن استخدامها لمشاركة جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو والروابط والموقع الجغرافي والمزيد. ولإتمام عملية المشاركة، يجب فتح قفل الهاتفين ووضعهما متقاربين مع توجيه الشاشتين للأعلى حتى تظهر إشارة ضوئية تؤكد بدء النقل.

وفي حال عدم نجاح العملية، توصي جوجل بوضع الهاتفين ظهرًا لظهر، نظرًا لاختلاف موضع شريحة NFC بين أجهزة أندرويد. كما تشير الصور إلى واجهة جديدة لمشاركة جهات الاتصال، إلى جانب تحسينات مقارنة بالتسريبات السابقة.

ولم تكشف جوجل حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي للميزة، إلا أنه من المتوقع وصولها أولًا إلى هواتف Pixel قبل التوسع إلى بقية أجهزة أندرويد، وربما تأتي ضمن تحديث Android 17.

