محمد المري: تحت راية واحدة.. الإمارات تجسد قوة الاتحاد

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي: «إن دعوة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علَم الإمارات فوق المنازل والمؤسسات، تمثل رسالة وطنية جامعة، تُجسد قيم الاتحاد، وتعكس عمق التلاحم بين القيادة والمجتمع، ونحن في إقامة دبي نؤكد التزامنا بهذه الدعوة التي ترسّخ مفاهيم الانتماء والفخر الوطني لدى جميع أفراد المجتمع.

إن هذه الدعوة تعبّر عن جوهر الهوية الوطنية، وتعزز قيم المواطنة، وتبرز علَم الإمارات بوصفه رمزاً للقوة والفخر، وعنواناً للوحدة الوطنية التي قامت عليها مسيرة الدولة، حيث يشكّل رفعه فوق المنازل والمؤسسات والمباني تعبيراً عملياً عن الولاء والانتماء، وتجسيداً لمشهد وطني موحّد يعكس التفاف المجتمع حول قيادته ووطنه.

لقد قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في الوحدة والتماسك، إذ دخلت التحديات بروح واحدة وخرجت منها أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، في صورة وطن يجتمع فيه الجميع تحت راية واحدة، مواطنين ومقيمين، صغاراً وكباراً، مدنيين وعسكريين، حكوميين وقطاعاً خاصاً، وهو ما يعكس قوة النسيج المجتمعي وصلابة العلاقة بين القيادة والشعب.

وندعو أبناء الإمارات والمقيمين إلى رفع علَم الدولة شامخاً فوق كل بيت ومبنى، ليبقى رمزاً للوحدة الوطنية، ودليلاً على الولاء والانتماء».