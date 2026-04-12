تكنولوجيا: لينوفو تفتتح رسميًا مقرها الإقليمي للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في الرياض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو اليوم الافتتاح الرسمي لمقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META) في الرياض، في خطوة تمثل محطة استراتيجية مهمة ضمن استثمارات الشركة طويلة الأمد في المملكة، وتجسد التزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وجاء الافتتاح خلال حفل رسمي حضره معالي وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، الأستاذ فهد بن عبدالجليل آل سيف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، والشركاء الاستراتيجيين، وقادة لينوفو.

وقال معالي الأستاذ فهد بن عبدالجليل آل سيف، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية:

“يعكس قرار لينوفو بإنشاء مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في الرياض متانة الشراكة بين المملكة وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ويؤكد فاعلية البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات. كما تعكس استثمارات لينوفو المستمرة في التصنيع المتقدم، وتوطين سلاسل الإمداد، وتنمية الكفاءات، وتعزيز عملياتها الإقليمية، ثقةً راسخة في المملكة باعتبارها قاعدة استراتيجية طويلة الأمد للابتكار والنمو، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وموجّه نحو التصدير.”

وبمناسبة هذا الحدث، استضافت لينوفو أيضًا زيارة رفيعة المستوى إلى منشأتها التصنيعية في الرياض، رحبت خلالها بمعالي وزير الاستثمار، إلى جانب عدد من المسؤولين بمستوى وزاري من جهات حكومية متعددة، فضلاً عن عدد من الرؤساء التنفيذيين البارزين من القطاعين الخاص والعام حيث كان في استقبالهم معالي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بـ 28 مهندسًا سعوديًا حديثي التخرج عادوا مؤخرًا من الصين بعد استكمالهم برنامج لينوفو السعودي للتصنيع الذكي للخريجين، والذي نُفذ بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وشركة “آلات”. وقد تلقى الخريجون تدريبهم في مرافق التصنيع العالمية التابعة للينوفو، وعادوا الآن إلى الرياض، وهم مستعدون لتطبيق خبراتهم العالمية المستوى ليصبحوا الجيل الأول القادم من القادة التقنيين السعوديين في منشأة لينوفو.

ويُعد المقر الإقليمي المركز الرئيسي لقيادة استراتيجية لينوفو وعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ويعكس افتتاحه ترسيخ حضور الشركة في المملكة العربية السعودية باعتبارها قاعدة استراتيجية لاتخاذ القرارات الإقليمية، والابتكار، والتعاون، بما يعزز مكانة المملكة المتنامية كمركز عالمي للأعمال والتكنولوجيا.

كما يُشكل مقر الرياض الإقليمي ركيزة أساسية ضمن التعاون الاستراتيجي الأوسع بين لينوفو وشركة “آلات”، ويتكامل مع استثمارات لينوفو المتواصلة في المملكة، والتي تشمل منشأة تصنيع متقدمة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني جهاز من الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية، ومركزًا للبحث والتطوير، وبرامج لتمكين الكفاءات، ومركزًا لتجربة العملاء. وتعكس هذه المبادرات مجتمعةً التزام لينوفو المستمر بدعم خلق آلاف الوظائف المحلية، وتمكين نقل المعرفة، وتحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد في المملكة العربية السعودية.

وفي تعليق له على الافتتاح، قال طارق بن خالد العنقري، نائب الرئيس الأول ورئيس شركة لينوفو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا:

“يمثل افتتاح مقرنا الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في الرياض اليوم لحظة فخر لِلينوفو، ورسالة واضحة بشأن التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية. ومن خلال ترسيخ قيادتنا وعملياتنا الإقليمية في المملكة، نعزز قدرتنا على خدمة العملاء في أنحاء المنطقة، والاستثمار في المواهب المحلية، والإسهام بشكل ملموس في تحقيق رؤية السعودية 2030. وستلعب الرياض دورًا متزايد الأهمية في قصة نمو لينوفو العالمية.”

ومن خلال تأسيس وافتتاح المقر الإقليمي، تعزّز لينوفو مكانة الرياض كمركز رئيسي لأنشطتها عبر أكثر من ستة أسواق في المنطقة. وسيسهم المقر في تعزيز التعاون مع العملاء والشركاء، وتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر مواءمة للسوق المحلي، وترسيخ الاستثمارات المستقبلية في الابتكار، وتطوير المهارات، وبناء الشراكات الاستراتيجية عبر المنطقة.

ومع الافتتاح الرسمي لمقرها الإقليمي في الرياض، تؤكد لينوفو مجددًا مكانتها كشريك تقني استراتيجي للمملكة العربية السعودية، دعمًا لرؤيتها في أن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار، والتصنيع المتقدم، والتحول الرقمي.

ويقع المقر في برج المجدول، أحد أبرز المعالم التجارية في الرياض، في قلب منطقة الابتكار والأعمال المتنامية في المملكة. ويستضيف البرج عددًا من الجهات الحكومية، والمؤسسات الاستثمارية، والشركات العالمية الرائدة، ما يعكس دوره كمحور رئيسي للاستثمارات الاستراتيجية والعمليات الإقليمية في المملكة العربية السعودية.