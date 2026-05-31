تكنولوجيا: سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 المستقر لهواتف Galaxy M55 وGalaxy A16 5G وGalaxy A17 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج تحديث One UI 8.5 المستقر لثلاثة هواتف جديدة، هي Galaxy M55 وGalaxy A16 5G وGalaxy A17 5G، مع تضمين تصحيح الأمان الخاص بشهر مايو 2026.

وحصل هاتف Galaxy M55 على التحديث برقم إصدار M556BXXU5DZE3، ويبلغ حجمه نحو 3 جيجابايت، فيما بدأ طرحه للمستخدمين في الهند.

وفي المقابل، وصل التحديث إلى Galaxy A16 5G برقم إصدار A166PXXU7DZE2 وحجم يقارب 2.3 جيجابايت، مع بدء توفره في الهند وإندونيسيا.

كما أطلقت سامسونج التحديث لهاتف Galaxy A17 5G برقم إصدار A176BXXU5CZE9، ويبلغ حجمه حوالي 2.4 جيجابايت، وقد بدأ طرحه في عدة أسواق تشمل الهند ونيبال وفرنسا وبلغاريا وفيتنام.

ويمكن للمستخدمين التحقق يدويًا من توفر التحديث عبر التوجه إلى الإعدادات ثم تحديث البرامج.

