تكنولوجيا: تقرير أبل تخطط لجعل تقنيات AI المدمجة بالأجهزة تركيزا رئيسيا في مؤتمر WWDC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة أبل لاستخدام مؤتمر المطورين العالمي WWDC الشهر المقبل لتسليط الضوء على قدرات تقنيات AI المدمجة بالأجهزة كأداة تنافسية بالاعتماد على 15 عاما من الخبرة في مجال رقاقات السيليكون المخصصة لإثبات جدوى تشغيل نماذج تقنيات AI محليا بدلا من السحابة ووفقا لأشخاص مطلعين تحدثوا لشبكة ذا إنفورميشن من المتوقع أن تستعرض الشركة كيف تمنحها الرقاقات المصممة لهواتف iPhone وساعات أبل وأجهزة Mac ميزة بمعالجة استعلامات تقنيات AI مباشرة عبر الأجهزة وبينما ستظل المعالجة السحابية ضرورية للاستعلامات المعقدة ستضع الشركة الاستدلال المحلي كبديل يحافظ على الخصوصية ويوفر التكلفة لضمان أداء مستقر بنسبة 100%

وكجزء من اتفاقيتها مع شركة جوجل يبدو أن أبل مستعدة لاستخدام إصدار كبير من نموذج Gemini لتدريب إصدار أصغر ومستخلص قادر على العمل محليا على أجهزة أبل ويقال أيضا إن الشركة تبحث عن عمليات استحواذ للمساعدة في التقدم بأعمال تقليص حجم النماذج ومن الشركات التي فكرت بالاستحواذ عليها شركة Liquid AI وهي شركة ناشئة تركز على تشغيل تقنيات AI محليا على الأجهزة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة تلبي تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وستظل بعض الاستعلامات تتطلب معالجة سحابية ويعتقد أن أبل وافقت على استخدام تقنية الحوسبة السرية من شركة إنفيديا داخل سحابة Google Cloud للتعامل مع معالجة النموذج الأكبر المستند إلى Gemini وتقوم الميزة الأمنية بتشفير البيانات ونماذج تقنيات AI أثناء المعالجة مما يضيف تكلفة أداء متواضعة ولكنه يوفر حماية أقوى للخصوصية ويمثل هذا الترتيب خروجا ملحوظا عن إعلان Apple Intelligence الأصلي حيث قالت الشركة إن جميع الاستعلامات المتجهة للسحابة سيتم التعامل معها حصريا بواسطة بنية الحوسبة السحابية الخاصة بها والتي تعمل برقاقات أبل بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الأمان

وهناك أيضا قيود مادية على المدى الذي يمكن لشركة أبل أن تدفع به المعالجة على الأجهزة حيث يعمل نموذج Gemini الكامل من شركة جوجل بترليونات من المعلمات وتزعم شبكة ذا إنفورميشن أن شركة أبل كافحت لتشغيله على بنية الحوسبة السحابية الخاصة بها والتي تستخدم نفس رقاقات أبل الموجودة في أجهزة كمبيوتر Mac وكان قد تم الإعلان عن Apple Intelligence لأول مرة بمؤتمر WWDC لعام 2024 ولكن الطرح تعثر بسبب الاستجابة الفاترة للميزات الأولية والتأخير الطويل للمساعد Siri ومن المتوقع الآن أن تستخدم الشركة مؤتمر عام 2026 لإعادة صياغة الرواية وتقديم الميزات الجديدة وتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا