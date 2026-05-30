تكنولوجيا: نظرة أولى على ميزات كاميرا وصور تقنيات AI في نظام iOS 27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة أبل لإجراء ترقيات شاملة تعتمد على تقنيات AI بتطبيقات الكاميرا والصور الخاصة بها في نظام iOS 27 ويقدم التقرير نظرة أولى على مظهر العديد من ميزات نظام iOS 27 الرئيسية التي تخطط أبل للإعلان عنها في مؤتمر المطورين العالمي الخاص بها في 8 يونيو وتستند الصور إلى معلومات شاهدتها وكالة بلومبرغ وأشخاص يقال إنهم على دراية بخطط أبل

ومن المقرر أن يحصل تطبيق الكاميرا على وضع Siri مخصص يتم وضعه بجوار الخيارات الحالية مثل الصور والفيديو ويفيد التقرير بأن الميزة ستحل محل تجربة Visual Intelligence الحالية مما يسمح للمستخدمين بتصوير الأشياء وتحليلها بواسطة وكيل تقنيات AI خارجي أو تشغيلها من خلال بحث جوجل العكسي للصور ومن خلال رفع مستوى الإمكانية مباشرة داخل تطبيق الكاميرا بدلا من تقييدها بزر Camera Control تهدف أبل إلى زيادة التبني ومساعدة المستخدمين على التأقلم مع تقنيات AI المرئية قبل المنتجات المستقبلية بما في ذلك النظارات الذكية وسماعات AirPods المزودة بكاميرا ولن تستهلك هذه الميزات مساحة كبيرة ذاكرة عشوائية مدمجة بالجهاز

ويقال أيضا إن تطبيق الكاميرا سيحصل على لوحة Widgets جديدة تجعل الواجهة أكثر قابلية للتخصيص وسيصبح الصف العلوي من الاختصارات المعروضة حاليا عبر أوضاع الالتقاط قابلا للاستبدال مما يتيح للمستخدمين إعطاء الأولوية لعناصر تحكم أكثر احترافية مثل تعديلات العمق أو أدوات السطح مثل المؤقتات ووضع Night بشكل أكثر بروزا بالواجهة ويقول المسربين إن التغييرات تهدف إلى جعل برنامج كاميرا أبل أكثر جاذبية للمصورين المتقدمين ومن المقرر أن يتلقى تطبيق الصور أدوات جديدة تسمى Reframe وأداة Extend وستسمح الأولى للمستخدمين بتغيير منظور الصورة بينما تستخدم الثانية تقنيات AI لإنشاء أجزاء إضافية من الصورة مثل ملء النصف السفلي من مبنى تم قطعه باللقطة الأصلية

ويقال أيضا إن أبل تختبر تحرير الصور المستند إلى مطالبات اللغة الطبيعية والذي سيتيح للمستخدمين طلب تعديلات محددة بالصوت أو النص مثل الاقتطاع أو تعديل الألوان ويشير الخبراء إلى أن هذه الميزة المحددة قد لا تصل بالإصدار الأول من نظام iOS 27 وفي مكان آخر يقال إن تطبيق Shortcuts سيحصل على إصلاح شامل للسماح للمستخدمين بإنشاء عمليات أتمتة باستخدام اللغة الطبيعية وبدلا من بناء مسارات العمل يدويا يمكن للمستخدمين وصف ما يريدون حدوثه مثل إعداد روتين للموسيقى ويرسل وقت ETA للوصول وأفادت وكالة بلومبرغ سابقا عن خلفيات وتدقيق نحوي على مستوى النظام لتطبيق Image Playground المحدث الذي يوفر جودة محسنة بنسبة 100×100 للصور المنشأة بتقنيات AI ورموز Genmoji المخصصة