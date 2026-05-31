تكنولوجيا: Oppo تطلق تحديث مايو لـ ColorOS 16 بميزات جديدة للذكاء الاصطناعي

أطلقت Oppo تحديث مايو 2026 لواجهة ColorOS 16 لهواتف سلسلة Find وReno، حاملاً مجموعة من التحسينات الجديدة وميزات الذكاء الاصطناعي.

ويقدم التحديث تحسينات على Live Space، مع تجربة أكثر سلاسة في شاشة القفل وإشعارات فورية بتصميم مبسط. كما أضاف إصدارًا محدثًا من O+ Connect يتيح مشاركة الملفات بسهولة بين أجهزة Oppo وأبل.

وفي جانب الذكاء الاصطناعي، يضم التحديث مزايا جديدة مثل AI Mind Pilot وAI Grouping وAI Menu Translation وAI Popout وAI Scan، إلى جانب تحسينات على الترجمة الفورية وإنشاء ملخصات ذكية للمحادثات.

كما حسّنت Oppo ميزة App Cloner لتشغيل ما يصل إلى ثلاث نسخ من التطبيق نفسه، وأضافت إمكانية البحث عن التطبيقات حسب اللون داخل درج التطبيقات، مع تحسينات على إعدادات راحة العين وتجربة التنقل بين التطبيقات.

وبدأت الشركة طرح التحديث تدريجيًا منذ 5 مايو، على أن يكتمل وصوله للأجهزة المؤهلة بحلول 31 مايو.

